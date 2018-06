Officieel: Anderlecht geeft Deschacht geen nieuw contract

De 37-jarige verdediger kreeg vanmorgen een telefoon van Anderlecht en wat al lang in de lucht hing is nu bevestigd. Na 21 jaar bij Anderlecht waarvan 17 jaar in de A-kern komt er een einde aan zijn actieve carrière bij paars-wit. Het nieuws werd bevestigd vanuit de entourage van de speler.

De toekomst van Deschacht was al even onduidelijk. Eind mei liet manager Luc Devroe verstaan dat een eventueel verlengd verblijf van Deschacht gelinkt was aan de mogelijke inkomende transfers. “Of Deschacht blijft, zal afhangen van hoeveel verdedigers er komen of weggaan. En van wat we gaan doen met onze jonge verdedigers Delcroix, Bornauw en Dante. Dat Deschacht alleen mag blijven als er nog een plaatsje overblijft, is jullie interpretatie”, klonk het toen.

