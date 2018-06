Nederlandse radio-dj moet door het stof na Pinkpop-tweet

Radio-dj Giel Beelen heeft zich maandagochtend verontschuldigd, nadat een tweet die de Nederlander had geschreven over de aanrijding met dodelijke afloop op Pinkpop publieke verontwaardiging opwekte.

Een bestelwagen reed maandagochtend vier festivalgangers aan nabij het Pinkpop-terrein. Daarbij raakten drie mensen zwaargewond, één persoon overleefde de aanrijding niet. Radio-dj Giel Beelen reageerde daar al snel op met de tweet “Treurig nieuws uit Landgraaf, succes aan alle betrokkenen. Ondanks dit einde heb ik wel een topweekend gehad.’’

Dat lokte al snel veel reactie uit op Twitter, waar het bericht van Beelen als “dom” werd bestempeld. Vervolgens moest de dj even door het stof: in een excuus-tweet verontschuldigde hij zich voor zijn eerste bericht. “Even ter verduidelijking: toen ik dit vanmorgen postte was niet bekendgemaakt dat er een dode is gevallen en wenste ik de betrokkenen bij de aanrijding succes. Sterkte aan de nabestaanden en alle betrokkenen.“