Russische gouverneur schenkt Servische matchwinnaar na wereldgoal... een Lada

Aleksandar Kolarov kroonde zich zondag tot held van de Servische natie met zijn prachtige vrijschopdoelpunt tegen Costa Rica. Naast eeuwige roem in eigen land krijgt de 32-jarige linkspoot van AS Roma er nog een onverwacht bonusje bovenop. De gouverneur van Samara, waar de wedstrijd werd gespeeld, besloot hem immers hét streekproduct te schenken ... een Lada.

“Kolarov maakte een wondermooi doelpunt en wij willen hem daarvoor belonen. Hij mag een 4x4 Lada uitkiezen”, legt de gouverneur van Samara, Dmitry Asarov, uit in de Russische krant Izvestia. Volgens de man was Kolarov toen hij het nieuwtje vernam “heel gelukkig” en “deelde heel de ploeg in zijn vreugde”.

De Lada wordt al sinds het Sovjet-tijdperk ontwikkeld in de streek van Samara. Het legendarische automerk staat wereldwijd bekend als weinig betrouwbaar en totaal gedateerd maar de laatste jaren tracht Lada zijn imago op te poetsen.

