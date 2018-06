Chelsea vergeet Thibaut Courtois, vader Thierry moet “foutje” rechtzetten

De Rode Duivels spelen om 17u tegen Panama. Met Eden Hazard, Michy Batshuayi en Thibaut Courtois staan er drie Rode Duivels onder contract bij Chelsea. Al wisten ze dat even niet meer bij The Blues...

Want de Londense topclub postte een afbeelding op Twitter met enkel Hazard en Batshuayi. “Good luck boys’”, klonk het. Maar waar was Thibaut Courtois dan? De geruchtenmolen sloeg meteen tilt, het is geweten dat Real Madrid nadrukkelijke interesse heeft. Ook de Braziliaan Alisson Becker is in beeld. Bovendien sloeg Chelsea al een eerste bod van 40 à 45 miljoen euro af, meldden AS en Sky Sports eerder.

Het foutje werd wel rechtgezet na een klein kwartier. Thierry Courtois meldde de misser aan Steve Atkins, de Head of Media, en het werd snel aangepast. Het lijkt een simpele vergetelheid, al blijft het vreemd dat er wel aan een uitgeleende speler werd gedacht (Batshuayi, nvdr.) en niet aan de onbetwiste nummer één.