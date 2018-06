Politie waarschuwt voor vreugdestoeten na wedstrijd Rode Duivels: “Breng anderen niet in gevaar”

Brussel / Gent / Antwerpen - Wie vanavond wil vieren dat de Rode Duivels op het WK voetbal Panama in de pan gehakt hebben - daar gaan we toch van uit - toont die vreugde beter niet door in zijn/haar auto te springen, wild rond te rijden en luid te claxonneren. De politiezones zijn er extra waakzaam voor en in Antwerpen riskeren deelnemers aan vreugdestoeten GAS-boetes van 350 euro. Over het hele land worden ook alcoGOALcontroles gehouden.

Sinds de afgelopen maanden enkele keren filmpjes zijn opgedoken van trouwstoeten, waarin een hoop auto’s in het midden van de weg stopt om en masse een feestje te vieren, is de politie extra waakzaam voor dergelijke vreugdekaravaans. Die zijn immers vaak erg gevaarlijk voor andere bestuurders en de deelnemers begaan verkeersovertredingen die niet door de beugel kunnen.

Dergelijke stoeten van auto’s zijn ook een vaak voorkomend fenomeen na voetbalwedstrijden. Ook in uw gemeente heeft u ongetwijfeld al wagens wild door de straten zien rijden, luid claxonnerend en met een enthousiaste fan door de ruit, om de overwinning van hun favoriete ploeg te vieren. Net als de trouwstoeten een fenomeen waar de politie van huivert, want veel te gevaarlijk en niet wettelijk.

Met mate

De boodschap is dan ook duidelijk: wie vanavond na een eventuele zege van de Rode Duivels op het WK in zijn wagen wil springen en luid claxonnerend door de straten rijdt, kan daarvoor bestraft worden.

“We zijn van het principe dat voetbal een feest is en dat willen we zo houden”, klinkt het bij de lokale politie van Antwerpen. “Maar er zijn natuurlijk grenzen. Met een paar mensen in de auto springen en wat toeteren, kan wel gedoogd worden. Maar als er verkeersovertredingen gemaakt worden, risico’s genomen worden of aanhoudelijke overlast gecreëerd wordt, zullen we wel moeten optreden. Afhankelijk van de context en de concrete vaststellingen kan er dan bestraft worden.”

“Net als bij trouwstoeten kunnen de deelnemers van vreugdestoeten een GAS-boete opgelegd krijgen als ze het te bont maken”, klinkt het. De boete waarvan sprake bedraagt 350 euro. “Maar ook hier hangt het af van de grootte van de stoet en de overlast.”

“Niet doen”

In Brussel wordt vooral bang gekeken naar het Beursplein, waar in het verleden al problemen en rellen geweest zijn na voetbalwedstrijden. “We zetten extra agenten in om de situatie in de gaten te houden”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “Ook in Elsene is dat het geval, waar ook een groot scherm staat. We hebben heel wat ploegen stand-by staan die tussenbeide kunnen komen als dat nodig blijkt.”

Ook het fenomeen van wild rondrijdende en toeterende vreugdestoeten kennen ze in de hoofdstad. “Wie zijn vreugde aan boord van een auto wil vieren, raden we dat sterk af. Het is heel gevaarlijk. Je kan dat beter niet doen, want deelnemers aan dergelijke stoeten nemen het vaak niet te nauw met de wegcode en kunnen andere weggebruikers zo in gevaar brengen. Net als bij trouwstoeten kunnen de bestuurders bij inbreuken een proces-verbaal krijgen.”

“Auto is geen disco”

Grote schermen vind je maandagavond ook in Gent, en ook daar zegt de lokale politie rekening te houden met wagenkaravaans. “Stap je in de wagen om je vreugde te uiten, zorg er dan voor dat je de verkeersregels steeds volgt en de openbare rust niet te veel verstoort”, klinkt het er.

De politie van Gent lijstte op haar website enkele vuistregels op om te vermijden dat ze moet optreden en er boetes uitgedeeld moeten worden:

- Je auto is geen disco, vermijd geluidshinder.

- Je auto heeft zitplaatsen, geen staanplaatsen.

- Belemmer het verkeer niet, zorg dat andere voertuigen die niet tot je vreugdekaravaan behoren wel nog vlot kunnen doorstromen. Het kwaadwillig belemmeren van het verkeer is een strafrechtelijk misdrijf waartegen streng wordt opgetreden, met bv. een geldboete, rijverbod of zelfs gevangenisstraf.

AlcoGOALcontroles

Over het hele land zal de politie ook alcoholcontroles houden. “We willen de pret van al die voetballiefhebbers zeker niet vergallen. We roepen alleen op om het veilig te houden. Ga je naar een groot scherm in je gemeente of dorp naar de match kijken, ga dan te voet of zorg dat er een BOB in het gezelschap is. Hou er rekening mee dat je ook niet dronken mag fietsen”, klinkt het.

Op sommige plaatsen zijn ook extra snelheidscontroles voorzien.