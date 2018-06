Nieuwe “Refugee Party” wil naar beter en menselijker vluchtelingenbeleid

Brussel - In Brussel is maandag de nieuwe “Refugee Party” voorgesteld. De politieke beweging komt voort uit het initiatief van 15 burgers, onder wie enkele vluchtelingen, die samen voor een beter en menselijker vluchtelingenbeleid willen gaan. De Refugee Party werkt naar de verkiezingen van 2019 toe om tegen dan het vluchtelingendebat radicaal te veranderen.

Vluchtelingen en migratie worden twee hoofdonderwerpen bij de komende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in 2019, maar de Refugee Party merkt dat politici en partijen amper volledig de kaart van de migranten trekken en de mens niet centraal zetten in hun vluchtelingenbeleid.

“We voelen dat de stem van de vluchteling niet gehoord wordt. De vluchteling zelf wil ik zien, waar is hij? De vluchteling wordt niet benaderd als een normale burger, terwijl we dat allemaal zijn”, stelt Hazim Kamaledin, ex-vluchteling uit Irak die 20 jaar geleden naar België kwam.

“Een vluchteling komt hier om politieke redenen. Ik ben als schrijver en theatermaker ter dood veroordeeld in mijn land. Toen ik hier aankwam werd ik benaderd als een vluchteling die hier kwam om te profiteren. Niemand zegt dat ik ben gevlucht om mijn hoofd te redden. Toen ik mijn erkenning drie jaar later kreeg, moest ik me opnieuw bewijzen als een tweederangsburger.”

Het streefdoel van de Refugee Party is de verkiezingen van 2019. In de komende maanden worden gesprekken aangeknoopt met partijen, intellectuelen en burgers om zo de beweging verder vorm te geven en samen met gedurfde voorstellen te komen.