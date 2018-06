Rust in Engeland-Tunesië : 23 miljoen ijskasten gaan open

Engeland bereidt zich vanavond voor op een enorme stroomstoot rond kwart voor negen Belgische tijd. Op dat moment fluit de scheidsrechter voor de rust in de match Engeland-Tunesië. Naar verwachting zullen dan in 23 miljoen huiskamers de deuren van de ijskasten worden geopend, om een nieuw biertje – of meer – te nemen.

De opening van die ijskasten, met bijhorend aanfloepend lichtje, zal voor een energieboost zorgen van 500 megawatt. De Britse energieleverancier zegt echter bij monde van haar directeur Duncan Burt op die stroomstoot voorbereid te zijn.

Overigens heeft volgens hem de maatschappij in de levering van de elektriciteit op dit WK ook al rekening gehouden met het feit dat veel meer mensen hun tablets gebruiken en ook tv-programma’s worden opgenomen om achteraf te worden bekeken. Als man- of vrouwlief persé voetbal wil zien, is niet iedereen in het gezin daarmee eens, en brengt de opnameknop of een tweede tv-scherm hulp.

Als het team van captain Harry Kane ook de halve finale zal halen, verwacht de energieleverancier een verviervoudiging van het elektriciteitsgebruik op één moment wegens ijskastdeuren open.

