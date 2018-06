Uitbaters feestzaal verrast door politie-inval op feestje in tuin: speed, coke en xtc gevonden

Lede - De politie is zondagavond binnengevallen in de tuin achter ’t Sparrenhof in het Oost-Vlaamse Oordegem, waar een zestigtal mensen een drugsfeestje aan het houden waren. De buit die door de agenten werd aangetroffen betrof naast hasj, ook speed, coke en XTC.

Het was de politie ter ore gekomen dat in Oordegem, een deelgemeente van Lede, een privéfeestje zou plaatsvinden met meerdere gekende personen in de tuin achter zaal ’t Sparrenhof. Ongeveer zestig agenten van de lokale en federale politie kwamen rond 16.30 uur ter plaatse en sloten de straat Oud Smetlede af om vervolgens de tuin binnen te vallen en het drugsfeestje stil te leggen.

Alle aanwezigen alsook hun voertuigen werden grondig gecontroleerd. De buit die door de agenten werd aangetroffen betrof naast hasj, ook speed, coke en XTC. “Inmiddels is het parket een onderzoek begonnen en zullen er zeker mensen worden vervolgd”, aldus de korpschef.

De politieactie kwam voor de uitbaters als een complete verrassing. Dat hen absoluut geen schuld treft, bevestigt ook de politie. Uitbaatster Nadine wil de zaak zo spoedig mogelijk achter zich laten. “Ook wij waren compleet verrast, maar intussen zijn wij wel de dupe, we verloren onze inkomsten.”

Wie de zaal huurde was hen onbekend. “Bij verhuur wordt wel een contractje getekend, maar dat is het dan.”