Meghan Markles papa in tranen toen prins Charles zijn dochter weggaf: “Ik wenste dat ik daar was”

Thomas Markle werd even internationaal nieuws toen zijn dochter Meghan in het huwelijksbootje stapte met de Britse prins Harry, en bekend raakte dat hij niet aanwezig kon zijn op de plechtigheid. De zichtbaar geëmotioneerde man heeft nog steeds spijt dat hij “te slecht ter been” was om zijn dochter naar het altaar te begeleiden, maar is trots dat prins Charles een uitstekende vervanger was. Hij verklapte in de Britse talkshow ‘Good Morning Britain’ ook dat hij opmerkelijke woorden had voor Harry, toen de prins toestemming vroeg om met Meghan te trouwen.