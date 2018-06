Motorclub Satudarah bij wet verboden in Nederland, vrees dat leden op termijn naar ons land zullen uitwijken

Het is justitie in Nederland menens in de strijd tegen criminele motorbenden. Nadat vorig jaar motorclub Bandidos werd verboden, heeft een rechtbank in Den Haag nu ook Satudarah buiten de wet gesteld. De motorbende kan en zal wel nog in beroep gaan. Ook bij ons gingen al meermaals stemmen op om motorbenden te verbieden, maar het is er nog altijd niet van gekomen. Gevreesd wordt dat wanneer de club in Nederland wordt ontbonden veel leden misschien zullen verhuizen naar Belgische chapters.

Zo’n honderd Satudarah-leden woonden maandag de zitting in de extra beveiligde rechtbank bij. Het Openbaar Ministerie (OM) had in een civiele procedure gevraagd de club te verbieden en te ontbinden, omdat het volgens justitie om een criminele organisatie gaat.

“De club handelt in strijd met de openbare orde en is ontwrichtend voor de samenleving. Ook zou er een subcultuur zijn ontwikkeld waarin geweld wordt verheerlijkt”, klonk het.

De rechter volgde die redenering en sprak een definitief verbod uit op het voortbestaan van de motorclub.

Eind vorig jaar verbood de rechter ook motorclub Bandidos. Maar dit verbod is nog niet van kracht, omdat de club in hoger beroep is gegaan. Het OM is ook een civiele procedure begonnen om de Hells Angels te verbieden.

Het verbod dat maandag is uitgesproken, betekent nog niet definitief het einde van Satudarah. De advocaat van de van oorsprong Molukse club kondigde al aan in hoger beroep te zullen gaan.

Over de grens

Advocaat Erik Thomas vindt dat justitie criminele Satudarah-leden aan moet pakken via het strafrecht en dat het te ver gaat om de hele club te verbieden.

Ook in ons land gingen in het verleden, telkens na zware incidenten, al stemmen op om de grote motorclubs Hells Angels, Outlaws en Satudarah te verbieden. Maar het bleef altijd bij dreigementen.

Belgische politiediensten vrezen een beetje dat wanneer de motorbende in Nederland ook na een beroepsprocedure officieel wordt verboden, veel leden misschien de grens zullen oversteken.

Zeven grote motorbenden ook bij ons actief

De federale politie volgt de motorbenden in ons land op de voet en schat het aantal leden op goed 500. Momenteel tellen de grote internationale motorbendes hier verschillende chapters of afdelingen, zoals blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een vraag van Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA).

Hells Angels MC : 7 chapters (Gentbrugge, Zwijndrecht, Eernegem, Bouvignies, Genk, Lanaken en Ath)

Outlaws MC : 15 chapters (o.a. Mechelen, Gooik, Niel, Roeselare, Hoegaarden, Quevrain, Kortrijk, Liedekerke, Herselt, Maasmechelen, Temse en Waregem)

Bandidos MC : 3 chapters (o.a. Lommel en één in het Antwerpse)

Blue Angels MC : 8 chapters (o.a. Erpe Mere, Evergem, Roeselare, Berlare, Assenede, Geluwe en één in het Antwerpse.)

Satudarah MC : 9 chapters (Tienen, Hasselt, Ghislenghien, Keerbergen, Geel, Zolder, Tongeren en één in het Antwerpse)

No Surrender MC : 3 chapters (Wingene en één in Oost-Vlaanderen).

Immortal MC : 4 chapters (Luik, Halle)