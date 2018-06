Bonden krijgen geen toestemming, dus toch geen treinstaking dit weekend

Er komt dan toch geen treinstaking dit weekend. Nadat het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders na overleg met de NMBS-directie eerder al aankondigde niet te zullen staken, zijn nu de stakingsaanzeggingen van de twee kleine spoorvakbonden OVS en Metisp-Protect geweigerd. Van de twaalf mogelijke stakingsdagen bij het spoor blijven er zo voorlopig maar twee over: de door de socialistische vakbond ACOD Spoor aangekondigde 48-urenstaking, vanaf donderdag 28 juni om 22 uur.

Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) schrapte vrijdag zijn stakingsplannen, en de aanzeggingen van de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) en Metisp-Protect werden vandaag om procedurele redenen geweigerd. Dat werd vernomen bij HR Rail, de werkgever van het spoorpersoneel.

De aanzeggingen van de twee kleinere bonden waren ongeldig, omdat ze de juiste procedure niet hebben gevolgd, zegt HR Rail-woordvoerder Alain Dupont. Ze dienden onmiddellijk een aanzegging in, terwijl ze eerst een alarmbelprocedure hadden moeten opstarten. Pas als die procedure geen resultaat had opgeleverd, kon een aanzegging volgen.

De alarmbelprocedure was wél succesvol bij het ASTB, maar dat liet vrijdag al weten een 48-urenstaking eind juni in te trekken.

Nieuwe staking?

OVS heeft nu alsnog de alarmbelprocedure opgestart, met die vakbond volgt er dinsdag overleg. Metisp-Protect, die acht stakingsdagen plande, heeft de procedure nog niet opgestart. Beide vakbonden kunnen dus nog wel tot een nieuwe staking overgaan. Maar ze moeten dan na de alarmbelprocedure een nieuwe stakingsaanzegging indienen, en die mag ten vroegste acht werkdagen later beginnen. Het protest van ASTB, OVS en Metisp heeft te maken met een voorstel tot herwaardering van de treinbestuurders.

ACOD Spoor diende een aanzegging in omdat niet alle spoorpersoneel opgenomen is in de lijst met zware beroepen bij de openbare diensten. Indien het tot een staking komt, zal voor het eerst de minimale dienstverlening in werking treden.