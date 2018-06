Meerderheid werkgevers past zich aan voor wedstrijd Rode Duivels, ook kijken op het werk wordt toegestaan

17 uur. Konden de Rode Duivels nu echt geen beter tijdstip kiezen om Panama deskundig aan flarden te voetballen? Zowat alle werknemers zullen zich de vraag vloekend wel gesteld hebben. Gelukkig zijn er voldoende oplossingen: kijken op het werk bijvoorbeeld, of wat vroeger dan anders naar huis. De werkgevers doen de nodige inspanningen, blijkt uit onderzoek van het NSZ.

De kranten en nieuwssites staan er vol van, bij de bakker en de slager is een ander gespreksonderwerp amper denkbaar en drankenzaken kloppen overuren. Er is niet naast te kijken dat de Rode Duivels om 17 uur hun eerste wedstrijd spelen op het WK in Rusland. Overal worden grote schermen geplaatst om in groep te kijken naar de wedstrijden en het gras in menige tuin wordt nog snel gemaaid om een tuinfeestje te kunnen geven. Gefeest zal er worden.

Sleutelwoord: flexibiliteit

Maar wat doe je als je elke dag tot 17 uur of later op je werk verwacht wordt? Er lijken drie opties te zijn: je neemt verlof, je stopt uitzonderlijk om 16 uur of je kijkt op het werk met je collega’s. Dat vraagt flexibiliteit van jou of van je werkgever, en dat vormt amper een probleem, zo blijkt uit een enquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. In de meerheid van de bedrijven mag er vroeger gestopt worden met werken en in 16 procent van de micro-ondernemingen en kmo’s wordt op de werkvloer naar de wedstrijd gekeken. “Zo’n eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels leent zich uitstekend als teambuildingmoment”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Het nuttige aan het aangename paren, heet dat.”

De enquête, die werd afgenomen bij 590 bedrijven, toont dat de meeste bedrijven die niets speciaal doen voor deze eerste WK-wedstrijd zich heel flexibel opstellen. “In 37 procent van de bedrijven waar er nog gewerkt wordt rond 17 uur mogen de werknemers vroeger stoppen en hoeven ze die arbeidstijd niet goed te maken. 26 procent van de ondernemingen hanteert dezelfde flexibiliteit, maar vraagt wel om die arbeidstijd op een ander moment goed te maken. In 19 procent van de ondernemingen maakt het totaal niet uit omdat ze er sowieso met glijdende uren werken of altijd vroeger stoppen met werken dan 17 uur. Slechts in 18 procent van de ondernemingen wordt er geen rekening gehouden met de Rode Duivels, maar dat komt voornamelijk omdat er nog geen vragen kwamen vanwege de medewerkers om vroeger te mogen stoppen nu maandag”, aldus het NSZ.

Ambtenaren

Wie rond 16 uur op een treinperron komt, zou daar wel eens veel meer ambtenaren dan normaal kunnen aantreffen die snel snel naar huis willen. “In principe hebben onze mensen glijdende werkuren”, zegt ­Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “Voetbalfans kunnen dus tijdig ­vertrekken om thuis naar de match te kijken.”

Kijken op het werk: kan dat zomaar?

Naar de wedstrijd van de Rode Duivels kijken op het werk gaat in veel gevallen gepaard met hapjes en drankjes, niet zelden alcoholische. En dan is het belangrijk dat de werkgever duidelijkheid verschaft over wat kan en wat niet, zegt Legal Consultant Cleo De Wit van Partena Professional.

“De werkgever moet duidelijkheid scheppen”, aldus De Wit. “Heel vaak geldt nultolerantie op de werkvloer, maar wordt het verbruik van (licht) alcoholische drank tijdens bepaalde sociale activiteiten, zoals een nieuwjaarsreceptie of bedrijfsfeest, wel geregeld.”

Als de werkgever dat toestaat, is wat gebeurt zijn verantwoordelijkheid. “Als het evenement tijdens de normale werkuren georganiseerd wordt, staat de werknemer uiteraard onder het gezag van de werkgever. Stel dat de werknemer na dat evenement onder invloed is van alcohol en tegen een boom botst, dan kan dat als een arbeidsongeval worden beschouwd. Met andere woorden, een zware fout of onvoorzichtig gedrag van de werknemer sluiten niet uit dat het om een arbeidsongeval gaat.”

“Schade die de werknemer tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst aan derden berokkent, valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Maar hij is niet aansprakelijk voor herhaaldelijke lichte fouten, een zware fout of bedrog. In het arbeidsreglement wordt dronkenschap vaak als zware fout beschouwd, zodat de werkgever in dat geval is gedekt”, zegt De Wit. “De werkgever is aansprakelijk als hij op een feestelijke gelegenheid te veel alcoholische drank serveert. Als de werkgever de werknemer toelaat overmatig te drinken zonder enige maatregel te treffen, kan dat worden beschouwd als een fout waarvoor hij aansprakelijk is. De werkgever kan in dat geval zelfs strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld wegens schuldig verzuim, als hij bijvoorbeeld een werknemer in staat van dronkenschap in zijn auto laat slapen.”

Kijken op internet?

Voor veel mensen zal het ook aantrekkelijk zijn om de wedstrijd tijdens de werkuren op hun computer te volgen via het internet. En ook dan maken goede afspraken goede vrienden. “De werkgever moet bepalen in welke mate de werknemers internet en e-mail voor privédoeleinden mogen gebruiken. Het is dus mogelijk privégebruik tijdens de werkuren volledig te verbieden of alleen tijdens de middagpauze toe te laten. Ook is het mogelijk de toegang tot bepaalde websites te blokkeren en/of te verbieden dat bepaalde software wordt gedownload.”

Je werkgever kan je dus verbieden om op het werk te kijken naar de wedstrijd, maar kan je ook verbieden om een shirt van de Rode Duivels aan te doen om te gaan werken. “De wetgeving bevat alleen kledingvoorschriften in verband met hygiëne of veiligheid. Er bestaat geen enkele wettelijke of sectorale regel over een specifieke ‘dress code’. Toch kan de werkgever kledingvoorschriften in zijn arbeidsreglement opnemen, die elke medewerker moet naleven. Op basis daarvan kan de werkgever sancties opleggen ingeval een werknemer ongepaste kleding zou dragen.”