Rode Duivel-tekeningen van Het Nieuwsblad gaan de wereld rond

De voorbije weken maakte kunstenaar Sanil Chitrakar elke dag een tekening van een Rode Duivel en probeerde je zo snel mogelijk te achterhalen wie op de tekentafel lag. De tekeningen van onze Rode Duivels zijn echter niet alleen populair in ons land, maar gaan intussen de wereld rond. Ze werden onder andere gedeeld door George Takei, die schitterde als Mr. Sulu in Star Trek, maar nu ook heel wat fans heeft op Facebook. De video waarin onze atleten model staan voor een tekening, werd ondertussen al meer dan een miljoen keer bekeken.

Als je niet genoeg krijgt van Rode Duivels zoals Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois of Axel Witsel en je wil alle tekeningen van de talentvolle Sanil Chitrakar nog eens herbekijken, zetten we ze hier graag nog even allemaal op een rijtje.