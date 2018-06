Westerlo haalt Servische spits naar ‘t Kuipke

Westerlo - 1B-club KVC Westerlo heeft maandag de transfer van de Serviër Sava Petrov afgerond. De spits tekende in ‘t Kuipke een contract voor drie seizoenen. Petrov ondergaat dinsdag nog zijn medische testen. Hij is de eerste zomertransfer van de Kemphanen.

De maandag 19 geworden aanvaller komt over van de Servische eersteklasser Spartak Subotica, waar hij in het slot van de competitie zijn debuut in het eerste elftal maakte. Voordien verdedigde hij als jeugdspeler de kleuren van onder meer Partizan Belgrado en Teleoptik Zemun.