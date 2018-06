Middelkerke schiet geluidsarm vuurwerk af tijdens Vlaamse feestdag

Middelkerke - Kustgemeente Middelkerke pakt op de Vlaamse feestdag uit met een primeur. Tijdens het jaarlijkse vuurwerk zullen geluidsarme pijlen worden afgeschoten. “Daarmee willen we ons profileren als diervriendelijkste badplaats”, klinkt het.

Op 11 juli, de Vlaamse feestdag, nodigt Middelkerke baasjes en huisdieren uit om te genieten van een vuurwerkshow op het strand ter hoogte van het Epernayplein. “Gewoon vuurwerk jaagt honden, paarden en andere huisdieren schrik aan, daarom wil Middelkerke het vuurwerk geluidsarm houden. Geen harde knallen dus die dieren de stuipen op het lijf jagen”, klinkt het.

Dierenrechtenorganisatie Gaia pleitte vorig jaar al voor het gebruik van geluidsarm vuurwerk.

“Klassiek vuurwerk met hun harde ontploffingen bezorgt dieren heel wat stress”, aldus Michel Vandenbosch van Gaia. “Het geluidsarm vuurwerk is even spectaculair, maar zonder bijkomend kabaal. Op die manier kan heel wat dierenleed vermeden worden.”

Gaia wil steden en gemeenten stimuleren het traditionele vuurwerk af te schaffen en te opteren voor het alternatieve vuurwerk.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts riep in de voorbije eindejaarsperiode alle Vlaamse gemeenten in een brief op om gebruik te maken van diervriendelijk en geluidsarm vuurwerk tijdens de overgang van oud naar nieuw.

En ook Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) vroeg al de Brusselse gemeenten om dieren geen extra stress te bezorgen door vuurwerkknallen.

Middelkerke wil in de toekomst enkel nog geluidsarm vuurwerk afschieten.