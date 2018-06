Engelse kapitein net voor start WK dagenlang vastgehouden in Colombia: een complot, een vergissing of ordinaire diefstal?

De Engelse bondscoach was radeloos. De eerste minister vond het een schande. En de tabloids spraken van een tijdbom onder het WK. Minder dan een week voor het WK in Mexico 1970 wordt de aanvoerder van regerend wereldkampioen Engeland gearresteerd in Colombia. Vier jaar eerder heeft Bobby Moore nog de wereldbekertrofee uit de handen van de Queen ontvangen. Nu wordt hij beschuldigd van ordinaire diefstal. Relaas van een rel: The Bogota Bracelet.

De punkband met de heerlijke naam Serious Drinking zal er in de Engelse pubs rond Norwich ruim tien jaar later een hitje aan overhouden. De tekst is schreeuwerig, maar het refrein klinkt even luid als ...