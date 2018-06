Vijftig pro-regeringsstrijders gedood bij luchtaanvallen in het oosten van Syrië

Zeker 52 buitenlandse strijders die aan de zijde van de Syrische regeringstroepen vechten zijn in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen bij luchtaanvallen in het oosten van het land, aan de grens met Irak.

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten maakte bekend, dat de luchtaanvallen de stad al-Hari troffen, aan de grens tussen Syrië en Irak. Het Observatorium kon niet zeggen wie de luchtaanvallen had uitgevoerd. “Onder de slachtoffers waren 30 Iraakse strijders en 16 Syriërs”, liet directeur Rami Abdel Rahmane van het Observatorium aan het Franse persbureu AFP weten.

Het Syrische staatspersagentschap SANA beschuldigde de door de VS geleide coalitie ervan aanvallen te hebben uitgevoerd tegen al-Hari in het westen van Syrië. Een aantal “martelaren werden gedood en anderen gewond”, aldus het agentschap. De slachtoffers waren volgens SANA Irakezen of Libanezen.

De sjiitische pro-Iraanse Hezbollah vecht in Syrië aan de zijde van de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad’s sinds de gevechten uitbraken in 2011. De antijihadistische coalitie ontkende ten overstaan van het Franse persbureau AFP dat ze aanvallen had uitgevoerd in het oosten van Syrië.