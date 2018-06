Meerderheid van Fransen gekant tegen opvang Aquarius in Franse haven

Een meerderheid van de Franse bevolking vindt dat hun regering er goed aan gedaan heeft geen opvang aan te bieden aan de opvarenden van het reddingsschip Aquarius. Dat blijkt uit een opiniepeiling die maandag is gepubliceerd.

Terwijl sommigen de keuze om het schip met migranten niet toe te laten zagen als een gebrek aan empathie en solidariteit, is er nochtans zowat overal in Europa een neiging bij de bevolkingen en bij de regeringen om strenger op te treden tegen de massale toevloed van migranten.

Een opiniepeiling van OpinionWay voor Public Sénat, Les Échos en Radio Classique, wijst uit dat 56 pct van de Fransen vindt dat Parijs er goed heeft aan gedaan om de Aquarius niet toe te laten, tegen 42 pct die er anders over denkt, en 2 pct die geen mening hierover wenst te geven.

In Duitsland wees een opiniepeiling vrijdag nog uit dat bijna 90 pct gewonnen is voor meer uitwijzingen van illegale migranten. Frankrijk heeft wel gezegd dat het een aantal migranten van de Aquarius wil opvangen, nadat ze in Valencia, Spanje waren aangekomen. Frankrijk zou dan “geval per geval” behandelen, maar een woordvoerder kon niet zeggen hoeveel er precies zouden opgevangen worden.