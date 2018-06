Congo verwacht “eerste stap” van België

Léonard She Okitundu, de Congolese minister van Buitenlandse Zaken Foto: if

De Congolese regering verwacht een gebaar van de Belgische regering, alvorens het Schengen Huis in Kinshasa weer te openen. Het Schengen Huis is een soort Europees consulaat, beheerd door Brussel, dat de Congolezen sinds begin dit jaar hebben gesloten. Dat heeft de Congolese minister van Buitenlandse Zaken, Léonard She Okitundu, zondag verklaard.

“Wij hebben België niet verboden om visums aan Congolezen uit te reiken. Het is aan België om een eerste stap te zetten. Het is België dat het schandaal heeft veroorzaakt. Als België nu bepaalde maatregelen neemt, dan zullen we zien. We kunnen niet lijdzaam toezien als men maatregelen neemt die tegen ons gericht zijn”, zei hij op de zenders RFI en TV5 Monde.

Het Schengen Huis heeft alle activiteiten gestaakt na de Congolese beslissing om het huis te sluiten op 24 januari na de zoveelste crisis tussen Congo en zijn voormalige kolonisator. De relaties tussen de twee landen waren erg bekoeld, toen België had aangekondigd dat het zijn samenwerking met de Congolese autoriteiten “fundamenteel zou herzien” tot er geloofwaardige verkiezingen zouden zijn gehouden.

ALs tegenmaatregel beval de Congolese regering het sluiten van het Belgisch consulaat in Lubumbashi, het stopzetten van de activiteiten van het nieuwe ontwikkelingsagentschap Enabel en de sluiting van het Schengen Huis in Kinshasa. Ook is het aantal vluchten van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines verminderd van zeven naar vier.

Volgens Okitundu, die ook viepremier is, verwacht de Congolese regering een gebaar van de Belgische autoriteiten, vooraleer ze het Schengen Huis weer wil laten open gaan. Die sluiting treft overigens vooral de Congolezen.