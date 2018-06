Match België-Panama wordt eerste wedstrijd op groot scherm in Schaarbeek

Schaarbeek -

Het groot scherm in het Crossingstadion in Schaarbeek mag vanaf maandag 17.00 uur dan toch gebruikt worden. De match van de Rode Duivels tegen Panama wordt de openingswedstrijd. De ingebruikname werd tijdens de eerste dagen van het WK voetbal in Rusland uitgesteld, omdat de organisator vzw Schaarbeekse Sport nog niet aan de veiligheidsvoorschriften kon voldoen.