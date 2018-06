Trump kritisch voor Europa: “Wat daar met migratie gebeurt, willen we hier niet”

Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter zijn licht laten schijnen over de regeringscrisis in Duitsland. Volgens Trump is het Duitse volk zich tegen haar leiders aan het keren, nu migratie “de al zwakke coalitie in Berlijn door elkaar schudt”. Heel Europa maakte een grote fout door “miljoenen mensen binnen te laten”.

De Amerikaanse president voegt eraan toe dat “misdaad in Duitsland sterk gestegen is”, en besluit dat “we willen wat er met migratie in Europa gebeurt niet bij ons zien gebeuren!”. De tweets zijn een nauwelijks verholen uithaal naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

“Cultuur veranderd”

Sinds de start van de vluchtelingencrisis in 2015 vroegen goed 3,3 miljoen mensen asiel aan in een van de 28 EU-lidstaten, op een bevolking van in totaal meer dan 500 miljoen mensen. De “miljoenen mensen” die volgens Trump Europa zijn binnengekomen “hebben de cultuur zo hard en gewelddadig veranderd!”.

Begin vorige maand kwam de Duitse regering met criminaliteitscijfers voor 2017. Misdaad in Duitsland is in 2017 met 5 pct gedaad, het laagste percentage sinds 1992. “Duitsland is veiliger geworden”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer bij de voorstelling van de cijfers. Ook het aantal misdrijven door mensen die niet de Duitse nationaliteit hebben, is gedaald, met 23 pct, van 950.000 naar 700.000.

Trump ligt in eigen land onder vuur voor zijn eigen migratiebeleid. Ook enkele Republikeinse parlementsleden bekritiseren de president omdat migrantengezinnen aan de grens uit elkaar gehaald worden. Vrijdag liet de Amerikaanse regering weten dat in het kader van de nultolerantie inzake illegale immigratie bijna 2.000 kinderen van hun ouders waren gescheiden toen die laatste werden gearresteerd omdat ze zonder papieren de grens waren overgestoken. Minister van Justitie Jeff Sessions gebruikte een Bijbelvers om de praktijk te rechtvaardigen.