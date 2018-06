Zes maanden cel voor leraar Arabisch die zwangere ex-leerlinge mishandelde

Genk - De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 29-jarige Genkenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 800 euro omdat hij zijn zwangere vriendin had mishandeld.

De Genkenaar van Turkse afkomst was de leraar Arabisch van het streng katholieke meisje toen ze een relatie kregen. Zowel de ouders van het meisje als die van de Genkenaar waren vanaf het begin tegen de relatie. De ouders van het meisje wilden dat hun dochter naar een klooster in Italië trok. Toen bleek dat het meisje zwanger was, wilden de ouders dat de moslim zich bekeerde tot het christendom omdat het kind gedoopt moest worden bij de geboorte.

Volgens de procureur wilde de Genkenaar dat het meisje zich bekeerde tot de islam. Dat zorgde in mei vorig jaar voor zo veel stress bij het koppel dat de man het meisje sloeg.

Toen het koppel niet kwam opdagen voor een feestje bij de ouders van het meisje kwamen de ouders hun dochter halen uit de woning van de Genkenaar. Kort daarop verhuisde het hele gezin naar Italië en verbrak het meisje alle contact met de Genkenaar.