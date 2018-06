Anderlecht en Franse gemeenschap voeren activiteiten in probleemwijk Peterbos op

Anderlecht - De gemeente Anderlecht en de Franse gemeenschap slaan de handen in elkaar om het aantal activiteiten in de wijk Peterbos, die in april in het nieuws kwam na een reeks incidenten, op te voeren. Zo wordt het wijkfeest op 30 juni, dat al 20 jaar plaatsvindt en dit jaar met de steun van de Franse gemeenschap gevoelig uitgebreid wordt, het startschot van de ‘Zomer van Peterbos’.

Tussen 16 juli en 12 augustus organiseert de gemeenten zes dagen op zeven twee activiteiten per dag, waarbij zowel sport - multisport, lopen, kick-boxen, gymnastiek... - als cultuur in het aanbod zit. De Franse gemeenschap maakt op haar beurt de nodige middelen vrij om ook voor een aanbod te zorgen tijdens de eerste helft van juli en de tweede helft van augustus. Het aanbod bestaat enerzijds uit graffiti en kalligrafie en anderzijds uit het sportaanbod van de lokale vzw’s PromoJeunes en Alhambra.

Burgemeester Eric Tomas (PS) benadrukt dat de preventiedienst van Anderlecht reeds jaren actief is in Peterbos. Daarboven komen nog de uitgaven voor 9 gemeenschapswachten, die overdag en ‘s avonds per twee patrouilleren, twee preventieambtenaren voor de Nederlandstalige vzw ‘D’Broej’ om voornamelijk sportanimatie te ontwikkelen voor de jongeren van de wijk. Ook de vzw Infor Femmes krijgt middelen om wijkfeesten en informatievergaderingen te organiseren.

Minister van Sociale Integratie in de Franse gemeenschap Rachid Madrane benadrukte dat de opgedreven steun niet beperkt blijft tot de zomer. Zo zal op lange termijn op woensdagnamiddag een permanentie zijn van een vzw die werkt rond jongeren tot 18 jaar.