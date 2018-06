Club Brugge ontsnapt aan boete voor man die veld opliep na verloren topper tegen Anderlecht

Brussel - Club Brugge ontsnapt aan een sanctie voor incidenten met supporters tijdens de thuiswedstrijd van Club Brugge tegen RSC Anderlecht (1-2) in Play-off 1. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste de landskampioen geen sanctie op te leggen, zo bevestigde de KBVB maandag.

Het bondsparket vervolgde Club Brugge op basis van de verslagen van scheidsrechter Lawrence Visser en match delegate Jean-Paul Mievis wegens de houding van de Brugse supporters. Volgens Mievis werden er propjes, bierbekers, stoeltjes en aanstekers naar doelman Matz Sels, de vierde scheidsrechter en de dokters van Anderlecht gegooid. Er werd ook pyrotechnisch materiaal (bommetjes, Bengaals vuur en voetzoekers) gegooid. Na de wedstrijd liep een supporter het veld op. Die gaf een duw aan vierde official Geldhof, zo bleek uit het verslag van Visser.

Bondsprocureur Marc Rubens vorderde een boete van 2.000 euro en vroeg ook een voorwaardelijke sanctie van 31 januari tot uitvoering te brengen. Toen kreeg Club een voorwaardelijke boete van 500 euro wegens discriminerende gezangen tijdens een match van de U15.

Club Brugge pleitte op de zitting van 5 juni voor de onontvankelijkheid van de strafvordering, omdat het niet meteen duidelijk was waarvoor de landskampioen vervolgd werd. De Geschillencommissie erkent dat de oproeping summier is, maar vindt dat Club Brugge genoeg tijd heeft gehad om de inhoud van het dossier te bestuderen. De Geschillencommissie erkent wel dat het Bondsparket geen actie mocht ondernemen omtrent het werpen van voorwerpen en het gebruik van pyrotechnisch materiaal. “Ook al zijn deze feiten verwerpelijk, zij hebben geen geen invloed gehad op het verloop van de wedstrijd. In dat geval is het Bondsparket niet bevoegd een actie voor te leggen aan de disciplinaire instanties”, verklaarde de Geschillencommissie.

Restte er enkel nog de supporter die na de match het veld was opgelopen en een duw gaf aan een official. Het Bondsparket oordeelde dat zo’n incident een gebrek aan organisatie bij blauw-zwart toonde. Nochtans gaf scheidsrechter Visser in zijn verslag aan dat de stewards de man snel konden overmeesteren en dat alle maatregelen waren genomen om de orde te handhaven. Bovendien constateerde de Geschillencommissie dat er geen rechtstreekse getuigen of beelden zijn van het incident, de scheidsrechter nam de getuigenis van zijn assistent over in zijn verslag. “De Geschillencommissie kan dit voorval dan ook moeilijk inschatten en beslist geen sanctie op te leggen”, aldus voorzitter Filip De Ketelaere.