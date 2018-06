Vraagtekens over doelman De Gea bij Spanje, maar bondscoach Hierro heeft duidelijk antwoord klaar

David De Gea moet na zijn weifelende optreden in de Spaanse WK-opener tegen Portugal (3-3) niet vrezen voor zijn plek tussen de palen. De Spaanse bondscoach Fernando Hierro rekent op de keeper van Manchester United voor de tweede wedstrijd van ‘La Roja’, woensdag tegen Iran.

De Gea mocht vooral het tweede doelpunt van Cristiano Ronaldo op zijn conto schrijven. De doelman liet een nochtans niet onhoudbaar schot van de Portugees vrij knullig door zijn handen glippen. Ook op andere momenten in de partij toonde De Gea niet altijd waarom hij als een van de beste doelmannen ter wereld gezien wordt.

“We hebben nog steeds veel vertrouwen in David”, verklaarde Hierro. “Hij is kalm gebleven en heeft normaal getraind. Ik weet uit ervaring dat voetballers steun moeten voelen, niet alleen in goede maar ook in slechte tijden. David heeft nu tijd en zuurstof nodig, ik zal hem dat geven.”

Na de wedstrijd tegen Iran, dat de groep aanvoert met drie punten, neemt Spanje het in het laatste duel in groep B op tegen Marokko (25/06).