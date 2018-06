Voorbereiding Japan op WK verstoord door aardbeving: “Spelers maken zich zorgen om vrienden en familie”

Het Japanse elftal, dat dinsdag zijn openingswedstrijd tegen Colombia afwerkt, zag zijn voorbereiding verstoord worden door slecht nieuws uit het thuisfront. Daar vond maandagochtend een dodelijke aardbeving plaats. Coach Akira Nishino maakt zich zorgen om het moreel van zijn spelers.

Maandagochtend lokale tijd (zondagnacht in Rusland) woedde er in Osaka een zware aardbeving. Drie mensen verloren er het leven. Verschillende spelers hebben vrienden en familie in het getroffen gebied.

“De spelers waren geshockeerd toen ze het nieuws vernamen,” vertelde Nishino aan de verzamelde pers. “Ze maken zich zorgen om hun vrienden en familie. Ik maak me momenteel zorgen over de psychologische impact die deze gebeurtenis kan hebben op de groep. We staan hen bij waar nodig en hopen dat de bezorgdheid snel afneemt.”

Kapitein Makato Hasabe liet optekenen dat de gedachten van het team bij de mensen in Japan zijn. “Ik zou graag mijn steun betuigen aan de getroffen mensen en hoop op een beperkte impact en een snel herstel. Er zijn enkele spelers van wie de familie in het getroffen gebied woont. Zij zijn bezorgd.”

Japan speelt dinsdag om 14u Belgische tijd in de openingswedstrijd van groep H tegen het Colombia van James Rodriguez. Voor de Japanners is de middenvelder van Bayern München geen onbekende. Net zoals een groot deel van de Japanse ploeg speelt de Colombiaan in de Duitse Bundesliga. “Hij is een symbool voor Colombia. We mogen hem noch tijd noch ruimte geven,” verklaarde coach Nishino. “Hij is overal op het veld. Dat wil zeggen dat ons hele team hem zal moeten in het oog houden.”