Zo ontsnapt slimme peuter uit haar bedje met behulp van grote broer

Wanneer je mama zegt dat je moet slapen, maar jij daar helemaal geen zin in hebt… dan kruip je toch gewoon uit je bed? Dit meisje deed het met de hulp van haar grote broer. Mama’s en papa’s, houd je hart vast bij het kijken van deze video!

“Mijn zoon en dochter zijn de beste vrienden en ik ben daar zo blij om”, zegt de moeder van de twee kapoenen. “Maar op sommige momenten had ik toch liever gewild dat ze elkaar zouden met rust laten”, lacht ze. “Vooral wanneer het bedtijd is. Want mijn dochter heeft ontdekt dat ze uit haar bedje kan kruipen met behulp van haar broer. Goed teamwork wel, maar levensgevaarlijk! Stel je voor dat er iets zou gebeuren.”