Geschift: eerste WK-match haalt 99,6 procent marktaandeel op tv in IJsland

Het WK-debuut van IJsland is in de eilandstaat massaal gevolgd op de televisie. De wedstrijd tegen Argentinië leverde de IJslandse tv recordcijfers op qua marktaandeel. Liefst 99,6 procent van alle mensen die zaterdagnamiddag voor het scherm zaten in IJsland, keken op dat moment naar de nationale ploeg.

IJsland haalde tegen Lionel Messi en co een onverhoopt punt. Voormalig Lokerenspits Alfred Finnbogason maakte in de 23e minuut gelijk nadat Sergio Agüero de vicewereldkampioen op voorsprong had gezet.

Finnbogason zegt overigens te weten wat de overige 0,4 procent IJslanders aan het doen waren. “Zij stonden op het veld”, tweette hij maandag met een kwinkslag. In IJsland wonen zo’n 350.000 mensen.