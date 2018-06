Opsporingsbericht: vrouw vermist nadat ze vertrekt met mobilhome

Oudenaarde - Politie en parket vragen te willen uitkijken naar de 49-jarige Anne Dupont. Ze werd het laatst gezien op zondag 17 juni 2018 omstreeks 19.00 uur aan haar woning in de Kruisstraat in Oudenaarde. Ze vertrok er met een witte mobilhome.

Anne Dupont vertrok zondag omstreeks 19 uur met een witte mobilhome met nummerplaat 1-GXN-944. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Ze is 1m60 lang en slank. Ze heeft bruine ogen en bruin haar tot op de schouders. Ze droeg de dag van haar verdwijning een blauwe jeans, een felgekleurde jas zoals op de foto en zwarte baskets. Anne heeft dringend medische zorgen nodig.

De speurders vragen contact op te nemen als iemand haar gezien heeft of weet waar ze is. Dat kan via het gratis nummer 800 30300 of via mail naar opsporingen@police.belgium.eu.