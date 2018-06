Mysterie: taxichauffeur belt vrouw om te vragen waar hij haar man moet afzetten, maar die komt nooit aan

Brussel - De politie van Sint-Gillis onderzoekt de mysterieuze verdwijning van Mostafa Ben Mesaoud (55). De man was zondagavond met een vriend wat gaan drinken. Na middernacht belde een taxichauffeur naar zijn vrouw om het adres te vragen waar hij hem moest afzetten. Maar hij is nooit thuisgekomen.

Het was met de gsm van Mostafa Ben Messaoud zelf dat de taxichauffeur rond 1 uur in de ochtend naar de vrouw van de man telefoneerde. Hij vroeg het adres waar hij haar man kon afzetten. Zelf was hij niet in staat om aan de telefoon te komen, beweerde de taxichauffeur. Waarom niet, blijft een raadsel.

De familie van de man heeft intussen alle ziekenhuizen in het Brusselse gecontacteerd, maar nergens is hij opgenomen. Ook de politie vindt zijn naam nergens terug in een proces-verbaal. En de taxichauffeur die zogezegd getelefoneerd heeft, kent niemand. Het is niet eens duidelijk of hij wel een echte taxibestuurder was.

De politie zegt niets uit te sluiten en spreekt van een onrustwekkende verdwijning.

Mostafa Ben Messaoud is 55, weegt 75 kilogram en is 1,73 meter groot. Hij droeg een kakibroek, een bordeauxkleurige pull en een regenjasje van het merk The North Face.

Wie hem gezien heeft, of weet waar hij is, wordt verzocht contact op te nemen met de federale politie op het nummer 0800/30300.