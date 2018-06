Ongelofelijk: pakjesbezorger betrapt terwijl hij dure antiek gewoon op de oprit gooit

“Onrespectvol en walgelijk”, zo beschrijft de Britse Patrick de manier waarop zijn pakjes werden bezorgd bij hem thuis. De man had dure stukken antiek gekocht maar daar schoot bijna niks meer van over toen de koerier het kwam leveren.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een pakjeskoerier de antiek komt leveren bij Patrick. Hij gooit de dozen zonder pardon op de oprit en besteedt er weinig tot geen aandacht aan. Tot Patrick plots zag wat er gebeurde en zich ging moeien. “Ik keek naar buiten en was volledig gedegouteerd door wat ik zag. Ik besloot om de man erover aan te spreken, maar die wist uiteraard zogezegd van niks.”

Nadat Patrick geklaagd had, ging de koerier erg zorgvuldig verder en plaatste alle dozen netjes op elkaar, maar het was al te laat. “Er zijn stukken beschadigd, maar gelukkig waren het niet de duurste”, klonk het. Het bedrijf waarvoor hij werkt heeft zich ondertussen al verontschuldigd en liet ook weten dat de koerier ontslagen is.