Lekker sfeertje: Belgische fans amuseren zich rot tijdens WK-match tegen Panama

Vandaag is het officieel dag vijf van het WK voetbal maar voor de Rode Duivels is het dag één. Onze nationale voetbalhelden openen hun toernooi in Sochi tegen Panama. Een haalbare kaart maar op een WK is elke wedstrijd een opgave! In heel Vlaanderen staan er grote schermen om de wedstrijd te volgen en daarbij daagden duizenden Belgische supporters op!