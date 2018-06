Avondspits met amper 39 kilometer file dankzij de Rode Duivels

Om halfzeven maandagavond stond er amper 39 kilometer file op Vlaamse wegen. Tijdens een normale avondspits is dat ongeveer drie keer zo veel, op vrijdag zelfs vier of vijf keer meer. Met dank aan het WK voetbal en onze Rode Duivels.

Vier ongevallen in totaal signaleerde het Vlaams Vekeerscentrum om 18.35 u. Eentje op de Brusselse ring was goed voor 5,7 kilometer file of 52 minuten extra rijden tussen Grimbergen en Zellik.

Maar over het algemeen was het extreem rustig op de weg. Dat kwam uiteraard omdat iedereen op tijd naar huis wilde om de match van de Rode Duivels te zien. Of omdat ze op het werk bleven om daar samen met de collega’s te kijken. Bij een hapje en een drankje.

De avondspits waar veel meer gespreid dan op andere dagen, zodat er nergens grote problemen waren, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.

Ook opvallend, nergens werden flitscontroles gemeld. Die waren er wel na de match. Samen met alcoholcontroles die vooraf werden aangekondigd.