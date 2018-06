Verenigde Naties fluiten ‘gewetenloos’ immigratiebeleid van Trump terug

De Verenigde Naties willen dat de regering Trump onmiddellijk stopt met het scheiden van immigrantenkinderen van hun ouders.

Zeid Ra’ad al-Hussein, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, noemde het Amerikaanse immigrantenbeleid “gewetenloos”.

Hij wees erop dat Amerikaanse medewerkers van de immigratiedienst in de afgelopen zes weken bij bijna tweeduizend gezinnen de kinderen van de ouders hebben gescheiden wat leidde tot vreselijke taferelen en traumatische ervaringen voor de kinderen die sowieso al zoveel hebben meegemaakt.

Volwassen immigranten die illegaal de grens oversteken of dit probeerden te doen, werden in hechtenis geplaatst en riskeren vervolging.

Hun kinderen komen onder toezicht te staan in enorme opvangcentra. Dat zijn onder meer verbouwde supermarkten en magazijnen waar ze in grote slaapzalen slapen. Maar het ergste is dat ze gescheiden leven van hun ouders en er geen enkel contact is. En dat is volgens de VN immoreel. Ze roepen de Amerikaanse president Trump dan ook op om hier snel paal en perk aan te stellen.

First Lady Melania Trump heeft zich intussen uitgesproken tegen het immigratiebeleidvan haar echtgenoot Donald Trump. Volgens haar is het scheiden van kinderen van ouders die gearresteerd worden omdat ze illegaal de VS waren binnengekomen harteloos.

Trump reageert op Duitse crisis

Intussen heeft Trump zelf op Twitter zijn licht laten schijnen over de regeringscrisis in Duitsland. Volgens Trump is het Duitse volk zich tegen haar leiders aan het keren, nu migratie “de al zwakke coalitie in Berlijn door elkaar schudt”. Heel Europa maakte een grote fout door “miljoenen mensen binnen te laten”. De Amerikaanse president voegt eraan toe dat “misdaad in Duitsland sterk gestegen is”, en besluit dat “we willen wat er met migratie in Europa gebeurt niet bij ons zien gebeuren!”. De tweets zijn een nauwelijks verholen uithaal naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Sinds de start van de vluchtelingencrisis in 2015 vroegen goed 3,3 miljoen mensen asiel aan in een van de 28 EU-lidstaten, op een bevolking van in totaal meer dan 500 miljoen mensen. De “miljoenen mensen” die volgens Trump Europa zijn binnengekomen “hebben de cultuur zo hard en gewelddadig veranderd!”.

Begin vorige maand kwam de Duitse regering met criminaliteitscijfers voor 2017. Misdaad in Duitsland is in 2017 met 5 procent gedaald, het laagste percentage sinds 1992. “Duitsland is veiliger geworden”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer bij de voorstelling van de cijfers. Ook het aantal misdrijven door mensen die niet de Duitse nationaliteit hebben, is gedaald, met 23 procent, van 950.000 naar 700.000.