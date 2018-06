Trump pakt uit met nieuw legeronderdeel: “ruimtemacht”

De Space Force wordt de zesde entiteit binnen het leger van de Verenigde Staten. Dat heeft president Donald Trump maandag aangekondigd. De andere vijf onderdelen zijn: US Army (landmacht), US Air Force (luchtmacht), US Navy (zeemacht), US Marines Corps (marinierskorps) en US Coast Guard (de kustwacht).

“Amerika moet niet alleen gewoon aanwezig zijn in de ruimte, Amerika moet domineren in de ruimte”, zei Trump. “Naast onze Air Force (luchtmacht) zullen we nu ook de Space Force (de ruimtemacht) krijgen. Iets anders, maar even strijdvaardig”, aldus Trump op een vergadering van de Nationale Ruimteraad (National Space Council).

Totnogtoe vielen ruimteprojecten nog onder de luchtmacht. Trump zei ook nog dat hij graag weer Amerikaanse astronauten naar de maan zou willen sturen. Hij wil ook een nieuwe ‘verkeersregeling voor de ruimte’ laten uitwerken, omdat er files dreigen te ontstaan in de baan om de aarde en de oude regeling voorbijgestreefd is. Bij dat laatste speelt ook de commercialisering mee van de ruimtereizen. Het ministerie van Defensie moet de belangen van Washington daarbij veilig stellen.