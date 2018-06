Andy (32) bouwde anderhalf jaar lang aan zijn eigen ‘droomstadion’

Tielt - Andy De Wilde (32) is al jaren gebeten door de voetbalmicrobe. Anderhalf jaar lang werkte hij aan een voetbalstadion in samenwerking met leerlingen van Het Reuzenhuis uit Tielt.

Ik heb me gebaseerd op foto’s van stadions in de krant en zo mijn eigen exemplaar gemaakt Andy De Wilde

A Toro is een creatie van de 32-jarige Andy De Wilde. Hij woont in huis 52, een woongroep van Mivalti, het Tieltse begeleidingscentrum voor personen met een beperking. Andy is een regelmatige bezoeker van het Ateljee44, het artistiek atelier van Mivalti. Daar krijgen de deelnemers de kans om hun verbeelding op een artistieke manier vorm te geven. Andy's interesse is gericht op gebouwen en hij maakt er graag een replica van op een eigenzinnige en creatieve manier. Zo creëerde hij in het voorjaar van 2016 al een replica van het treinstation Guillemin van Luik voor de tentoonstelling Ontsluiten.

“Anderhalf jaar geleden kwam ik met het idee om een eigen stadion te ontwerpen en te bouwen”, zegt Andy. “Ik zag in de krant een artikel over een voetbalstadion. Ik baseerde mijn eerste tribune op een foto uit de krant. Daarna was het een grote zoektocht naar andere foto's van stadions. Zo kwam ik op heel wat ideeën voor mijn eigen creatie.”

Hulp uit Freinetschool

Andy werkte de maquette heel gedetailleerd uit met zitplaatsen, loges en verlichtingspalen. Ook zijn unieke materiaalkeuze valt op, de zitjes werden gemaakt van de lipjes van blikjes. Ondertussen ontstond er een samenwerking tussen Ateljee44 en klas 5 van de Freinetschool Het Reuzenhuis. Elke week kwamen twee leerlingen werken in het atelier en stilaan werden ze enthousiast om Andy te helpen.

Tijdens de onthulling kreeg de stadionbouwer van Stefaan Van Hulle ook een gesigneerde kaart van Club Brugge-speler Ruud Vormer cadeau. Het stadion is nog tot 27 juni te bekijken in het Reuzenhuis.