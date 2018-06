Koen Casteels krijgt concurrent wanneer hij terugkeer van het WK

Wolfsburg staat op het punt om de Oostenrijkse doelman Pavao Pervan aan te trekken. De 30-jarige Pervan zet na het afronden van de medische testen zijn handtekening onder een driejarig contract bij de Wolven. Hij zal de concurrentie aangaan met Rode Duivel Koen Casteels, vorige maand door het Duitse voetbalblad Kicker opgenomen in het Elftal van het Jaar van de Bundesliga.

Pervan komt over van de Oostenrijkse club LASK Linz, waar hij de aanvoerder was. Hij werd in oktober vorig jaar voor het eerst geselecteerd voor de Oostenrijkse nationale ploeg. De in Bosnië en Herzegovina geboren Pervan speelde sinds 2010 voor LASK Linz, waarmee hij in 2014 naar de Oostenrijkse tweede klasse en in 2017 naar de eerste klasse promoveerde. Het voorbije seizoen kwalificeerde de club zich voor de Europa League door op de vierde plaats te eindigen.