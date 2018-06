Muggen eisen hoofdrol op voor Tunesië-Engeland

De spelers van Tunesië en Engeland hebben maandagavond af te rekenen met een onbekende vijand. Een plaag van kleine steekvliegjes heeft Volgograd getroffen, de stad in het zuidwesten van Rusland waar vanavond de eerste van vier WK-wedstrijden wordt gespeeld. De organisatie had de voorbije dagen helikopters ingezet om insecticide uit te spreiden over het veld en het stadion, maar die inspanningen hebben weinig uitgehaald. Tijdens de opwarming spoten Harry Kane en co. zich in met muggenspray om zich te beschermen.