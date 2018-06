John Cleese beledigt de Belgen (nog maar eens): “Het slechtste publiek van heel mijn tournee”

Monty Python-lid John Cleese noemt de Belgen die naar zijn voorstelling in Hasselt gingen “het slechtste publiek van zijn hele tournee”. De Belgen – of zijn het nu de spruiten, fluimen of de ellendige Belgische rotzakken – zijn al meer dan 45 jaar lang een volk dat de komiek met veel plezier schoffeert. En dat is een compliment.

“Net de 35ste van mijn 35 shows afgerond”, tweette de Britse oerkomiek John Cleese. Waarna hij alle toeschouwers verdeelde. Bij het beste publiek: wie zijn show The Last Time To See Me Before I Die bijwoonde ...