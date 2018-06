Zeeschildpad legt maar liefst 100 eieren voor strandbar

Het San Simon strand in de Spaanse gemeente Mataró (in Barcelona) heeft er binnenkort heel wat strandgangers bij: een grote zeeschildpad legde er maar liefst 100 eieren. Niet op een afgelegen, rustig plekje, wel vlak voor een drukbezochte strandbar. De eigenaar slaagde erin het nest meteen in veiligheid te brengen, de aanwezige klanten waren ondertussen getuige van een wonderlijk schouwspel.

In de nacht van 15 juni was het zover: de zogenaamde tortuga marina (grote zeeschildpad) koos haar plekje op het strand om haar eieren te begraven. Dat deed ze niet in alle rust, maar wel voor de ogen van de vakantiegangers en locals die op dat moment in ‘El Xiringuito’ zaten, een strandbar in het Spaanse San Simon in de gemeente Mataró (Barcelona). Zonder zich al te druk te maken over de aanwezige mensen, legde het grote dier ongeveer 100 eieren.

Eieren verplaatst

Eigenaar Jordi Esteve zorgde ervoor dat de schildpad in alle rust haar gangetje kon gaan. De man heeft ervaring met schildpadden nadat hij in Costa Rica voor een organisatie werkte die de grote zeedieren redde en verzorgde. Jordi hield té kijklustige toeschouwers weg en verbood hen het dier aan te raken. Hij verwittigde de lokale dierenorganisatie die uiteindelijk een deel van de eieren verplaatste naar een afdeling waar ze kunnen uitbroeien in speciale kassen. De rest van de eieren bleef in de kuil die werd afgezet.

Aquesta nit una tortuga marina ha posat ous a la platja de Sant Simó de Mataró. @territoricat @agentsruralscat i l’Ajuntament vetllen per protegir el futur naixement dels animals pic.twitter.com/uglisash2N — Ajuntament de Mataró (@matarocat) June 15, 2018