Zware problemen verwacht voor Britten die na de Brexit naar Europa willen vliegen

De Brexit zou wel eens voor zware problemen kunnen zorgen voor Britten die naar een Europees land willen vliegen. Zeker nu onderhandelingen daar over op Europees niveau zijn afgesprongen en de tijd meer dan begint te dringen.

Luchtvaartleiders hebben minstens negen maanden nodig om een ??noodplan te maken in geval van een ‘no deal’, zo was gisteren in Brussel te horen. Maar de Europese leiders willen voorlopig niet meer onderhandelen zodat de deadline onmogelijk nog kan gehaald worden. En dat betekent dus dat Britten op termijn hun reis misschien zullen moeten annuleren.

Het European Aviation Safety Agency (EASA) heeft verboden om met de Britse Civil Aviation Authority (CAA) te praten zo lang de Europese Commissie geen akkoord heeft met Londen over de vlieg- en vooral de landingsformaliteiten.

Volgens de huidige luchtvaartregels kunnen luchtvaartmaatschappijen uit de EU, met inbegrip van die welke in het VK zijn geregistreerd, in elkaars landen opereren en genieten van vliegrechten met andere derde landen.

Maar er moet nog een deal worden gesloten voor wat er zal gebeuren met de Britten als ze uit Europa stappen. En die is er dus voorlopig niet. En de definitieve Brexit, in maart 2019, komt wel akelig dicht bij.

Als de bestaande akkoorden op het vlak van Europese luchtvaart niet worden veranderd voor Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat, dan zullen er tot maanden na de Brexit geen vluchten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU kunnen plaatsvinden. Dat zei Ryanair-topman Michael O’Leary eerder al in het Europees Parlement.

Ryanair naar Europa

“De luchthaven van Heathrow zal worden verlaten, zomervakanties zullen worden geannuleerd en de hele Ryanair-vloot zal verhuizen naar de Europese Unie”, aldus Michael O’Leary.

O’Leary zei voor de Commissie Vervoer en Toerisme in Brussel dat “de kans groot is- en we zullen ermee moeten omgaan - dat er in de weken en maanden na 29 maart 2019 (de dag waarop de Britten uit de EU stappen, nvdr.) geen enkele vlucht tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa zal kunnen plaatsvinden.”

“Ik ben er zeker van dat het ‘business as usual’ zal zijn”, zegt Akbar Al Baker, de voorzitter van de raad van bestuur van de internationale luchtvaartorganisatie Iata. Hij denkt dat de Britse exit uit de Europese Unie een grote impact zal hebben op het luchtverkeer, zo liet hij verstaan tijdens de algemene vergadering van de Iata in Sydney.

“Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben elkaar nodig. Londen is het belangrijkste luchtvaartknooppunt in Europa. De luchthaven London Heathrow ontving in 2016 zowat 76 miljoen passagiers en is daarmee groter dan de Parijse luchthaven Charles de Gaulle (66 miljoen passagiers in 2016). Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat namen in 2016 973 miljoen mensen het vliegtuig”, zegt Al Baker.