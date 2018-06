Terwijl Rode Duivels spelen, loopt Antwerp door het bos

Antwerp is maandag de voorbereiding op het tweede seizoen in 1A gestart. Maar in plaats van de aan­gekondigde veld­training, joeg coach Laszlo Bölöni zijn troepen het groen in voor een gezamenlijke bosloop. Ook de 65-jarige Roemeen zelf pikte gewoon aan.

Een interland van de Rode Duivels of niet, Antwerpcoach Laszlo Bölöni trok er zich niets van aan en plande zijn eerste training om 18.00 uur. Niet klokslag etenstijd kwamen de troepen van de Roemeen naar buiten, want diens vergadering met zijn technische staf liep toch even uit. En dus konden de geïnteresseerde Antwerpspelers – vooral Jelle Van Damme en Geoffry Hairemans – dan toch nog een glimp van de op dat moment met 1-0 voorstaande Rode Duivels opvangen.

Verlegd

Toen de eigenlijke training een tiental minuten later moest beginnen, kwam perschef Thomas Deckers journalisten, fotografen én een tiental supporters meedelen dat Bölöni zijn oefengalop naast de Bosuil letterlijk had verlegd naar het aanpalende bos. Of toch wat daar voor moest doorgaan. Na afloop had Bölöni in de Diamond Lounge van Tribune 1 nog een lang en intensief gesprek onder vier ogen met zijn grote baas Lu­ciano D’Onofrio.

Twintig spelers meldden zich voor de lichte oefengalop. Niet op het appel: Romain Habran, Antonio Jezina (die weg moet), Kafoumba Touré en Tino-Sven Susic. Ook de vorig seizoen gehuurde Ritchie De Laet, ­Joaquin Ardaiz en Obbi Oulare waren niet van de partij. Die laatste revalideert bovendien verder na een (nieuwe) spierblessure en komt sowieso nauwelijks tot niet op de club.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Batubinsika startte de looptraining, maar haakte nadien af om nog een individuele krachtsessie met de kinesist af te werken. De centrale verdediger ondervindt nog lichte hinder en zal ook de komende oefenwedstrijden niet spelen. Zo wordt de stage in Duitsland het eerste echte wapenfeit van de Fransman. Sébastien ­Siani verscheen wel op de club, maar trainde niet mee. Wellicht kreeg de Kameroener, die nog interlandverplichtingen had, nog wat extra verlof van zijn coach. Siani, wedstrijdtruitje onder arm, reed weg nog voor de training van start ging. Ook Zotsara Randriambololona, vorig seizoen al overbodig geworden en uitgeleend aan Roeselare, stapte nog voor de looptraining alweer in zijn auto met Franse nummerplaat.

Bolingi te laat

Net als vorige zomer zal Bölöni vooral veel observeren en dus zijn arendsoog knopen laten doorhakken. Want de spelers die aanwezig waren, moeten zich niet allemaal illusies maken: ook de komende weken zal er nog heel wat veranderen op de Bosuil.

Op tijd komen, bijvoorbeeld. Jonathan Bolingi, die overkomt van Standard, was gisteren te laat voor de loopsessie, sloeg de opwarming over en trok zo ‘koud’ mee het bos in. Ook Antoine Bernier was van de partij. De belofte van Anderlecht, een 20-jarige aanvallende middenvelder, kreeg eerder al een contract van drie seizoenen op de Bosuil.

Nieuwe training

Dinsdag traint Antwerp om 10.00 uur en om 18.00 uur, uiteraard vanaf nu steeds op de eigen Bosuil, waar twee nieuwe velden in gebruik zijn. Morgen geldt hetzelfde schema voor de spelersgroep. Donderdag enkel om 10.00 uur, vrijdag om 10.00 uur en een oefenwedstrijd in Hoogstraten (19.00 uur). ­Zaterdag eveneens om 10.00 uur en om 18.00 uur. Zondag krijgen de spelers van Antwerp een dagje vrij.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY