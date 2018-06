Bondscoach Panama is… verbaasd dat de Rode Duivels niet meer hebben gescoord

Hernan ‘El Bolillo’ Gomez, de bondscoach van Panama, was tevreden over de prestatie van zijn ploeg. Hij was wel verbaasd dat de Duivels niet meer had gescoord.

“Na de 1-0 hebben we risico’s genomen”, aldus El Bolillo. “Daardoor gaven we veel ruimte weg. Tegen België is dat zelfmoord. Maar het moest, want we wilden de gelijkmaker scoren. Dat lukte nog bijna. We kregen de kans op 1-1. En de uitslag had net zo goed 3-1 of 3-2 kunnen zijn. Dat hadden we wel verdiend. Ik kan niet ontevreden zijn. Het verschil tussen België en Panama in het voetbal is groter dan die 3-0. Normaal feliciteer je je spelers niet met een nederlaag. Dat heb ik wel gedaan. We hebben ons het WK waardig getoond. En dat was het doel.”