Leekens na amper zeven maanden alweer ontslagen bij Hongarije? “Ik weet van niets!”

Volgens enkele Hongaarse media staat Georges Leekens op het punt om zijn C4 te krijgen als bondscoach van Hongarije na tegenvallende resultaten. Leekens zelf weet alleszins nog van niets.

“Ik heb niets vernomen”, reageert de ex-bondscoach van de Rode Duivels. “Ik bereid me voor op de oefenmatchen in september. Mijn voorzitter is ondervoorzitter van de FIFA en die zit momenteel in Moskou voor het WK. Er staan geen meetings gepland. Ik werk gewoon voort.”

Leekens werd op 15 november 2017 aangesteld als bondscoach van Hongarije. Het land kon zich niet plaatsen voor het WK, terwijl het een jaar eerder nog de achtste finales van het EK haalde (waarin het verloor van België). Voordien was Leekens bondscoach van Algerije, Tunesië en de Rode Duivels.