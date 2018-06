En toen zat er plots een uil achter het stuur

Brugge - Een opvallend beeld langs de Baron Ruzettelaan in Brugge afgelopen weekend. Daar stonden namelijk twee bestelwagens met achter het stuur een uil. Het gaat om grote poppen die als reclamestunt dienen.

Een uil achter het stuur. Het lijkt een beleefd scheldwoord voor een slechte autobestuurder. Maar in Brugge rijden er twee bestelwagens rond waarbij dat echt het geval is. Al staan ze echter vooral geparkeerd in en rond Brugge. Het gaat om bestelwagens van het webbedrijf vweb.be. “Wij trekken online aandacht. Maar we werken vooral in een rond Brugge. We wilden ook wat offline aandacht trekken”, zegt zaakvoerder Vincent Bruneel.

Daarom knutselde het bedrijf zelf een gigantische uil en die werd dan op de bestuurdersstoel van de geparkeerde bestelwagen geplaatst. Ondertussen is er een tweede bestelwagen en dus ook een tweede uil bij gekomen. “We plaatsen die geregeld langs de Baron Ruzettelaan. Maar ook langs de Maalse steenweg kun je de uilen tegenkomen”, zegt Vincent. “We rijden nu en dan ook zelf met de bestelwagens. Dan moeten ze natuurlijk op de passagierszetel.”

Al drie keer aangereden

Wie passeert, kijkt dan ook even vreemd op. De bestelwagen werd al drie keer aangereden, maar dat komt volgens de zaakvoerder niet onmiddellijk door de uil. “Wellicht ging het twee keer om een vrachtwagen die er ’s nachts tegen reed. De derde keer was een fietser. En die verklaarde alleszins niet dat hij afgeleid werd.”

Het bedrijf kreeg naar eigen zeggen enkel positieve reacties op de uilen. Vooral kinderen lijken weg te zijn van de poppen. Een enkele keer kreeg de zaakvoerder toch een telefoon van een buurtbewoner die de bestelwagens liever kwijt dan rijk was. “Het ging om de uitbater van een huis van lichte zeden”, zegt Vincent. “De ogen van de uilen lichten ’s nachts rood op. En die man merkte dat daardoor niemand nog zijn ‘huis’ binnen durfde te komen. We hebben de wagen dan maar verplaatst.”

Bij de politie kwam nog geen melding over de uilen binnen. “Gemaskerd rondlopen mag niet”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Maar als het poppen zijn, en ze staan stil, dan mag het wel.”