Romelu Lukaku: “Wij beginnen altijd slecht aan een toernooi. Mijn goals? Voor mij is het makkelijk”

Ondanks een bijzonder lastige eerste helft kroonde Romelu Lukaku zich met twee treffers nog tot matchwinnaar in het duel tegen Panama, dat finaal - en na een betere tweede helft - met 3-0 gewonnen werd.

Met twee treffers nestelt de spits van Manchester United zich in de topschuttersstand in het zog van Cristiano Ronaldo, die vorige week alle Portugese treffers in het 3-3 gelijkspel tegen Spanje voor zijn rekening nam. “Aan die topschutterstitel denk ik echter niet al te veel. Scoren is leuk, maar de ploeg blijft het belangrijkste”, aldus Big Rom na de wedstrijd.

Lukaku kwam voor de pauze niet in het stuk voor en raakte in 45 minuten slechts zeven keer het leer. In de tweede helft volgde dan de wederopstanding en met twee doelpunten had hij nog een belangrijk aandeel in de zege van de Belgen. “Het was belangrijk om het toernooi met een zege te kunnen starten. Nu moet de focus snel naar de volgende wedstrijd, want die oogt toch wel wat moeilijker.”

“Maar wij beginnen altijd slecht aan een toernooi, ik weet ook niet waarom. Was het stress? Een beetje mischien. Maar weet je, we hebben met 3-0 gewonnen. Het belangrijkste is dat je altijd positief moet blijven. Je ziet meteen dat het voor mij simpel is door met wie ik speel. Eden (Hazard), Dries (Mertens) en Kevin (De Bruyne) maken het zo makkelijk. Ik moet gewoon een goede loopactie maken in de zestien, goed bewegen in de box. Dus laten we gewoon genieten. De meeste gaan na dit toernooi misschien stoppen. Dus laten we genieten van wat we nu hebben.”

Hazard: "Lukaku moet van in de eerste minuut betrokken zijn"

"We zijn tevreden, ondanks het feit dat er bepaalde zaken beter kunnen," verklaarde Eden Hazard nadat België met 3-0 won van Panama. "Panama heeft alles gegeven in de eerste helft, waardoor ze in het tweede deel van de wedstrijd vermoeid waren. Toen het nog 0-0 stond wonnen ze steeds meer duels, waardoor we er in de tweede helft wel moesten staan. Een wedstrijd begint vanaf de eerste minuut en niet pas na 45 minuten. Dat mogen we niet vergeten."

"Het is altijd moeilijk. Hoewel we geen perfecte wedstrijd speelden, kwamen we toch goed terug. We scoorden drie goals en kregen er geen om de oren. Alle spelers hebben hun spel kunnen spelen. We zullen zien of we volgende keer beter kunnen doen. We toonden dat we er waren en ondanks de moeilijke eerst helft wonnen we de wedstrijd met 3-0. Dat kan tellen als een boodschap naar de andere ploegen."

De kapitein zag ook een betere Romelu Lukaku in de tweede helft. "Romelu blijft scoren en dat is goed voor zijn vertrouwen. Ik heb hem tijdens de rust gezegd dat we hem nodig hadden. In de eerste helft zat hij alleen op een eiland voorin. Ook al hebben we goede spelers, het is nooit gemakkelijk om met een speler minder te spelen. Eenmaal dat hij meer in het spel betrokken raakte, maakte hij twee doelpunten. Alsof de duivel ermee gemoeid was. Ik hoop dat hij dat begrijpt. Nochtans heeft hij geen slechte wedstrijd gespeeld. Hij bezorgde ons twee doelpunten, dus we zijn tevreden. Ik hoop dat hij zal proberen om meer te betrokken te raken in het spel, zeker in de eerste helft. We weten immers tot wat hij in staat is wanneer hij in de wedstrijd zit."