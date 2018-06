Uitkijken naar oude bekenden in Colombia-Japan

Polen zal in groep H toch moeten afrekenen met Colombia, op het ­vorige WK ook al een ­revelatie en met uitstekend voetbal gesneuveld in de kwartfinales tegen Brazilië. Het is opnieuw uitkijken naar James ­Rodriguez, in Brazilië topscorer met zes goals, waarbij de mooiste treffer van het seizoen. Het bracht hem een transfer op naar Real Madrid, dat niet minder dan 80 miljoen euro betaalde voor de aanvallende middenvelder. Maar hij kon er zich nooit helemaal opdringen. Pas dit seizoen, toen hij werd uitgeleend aan Bayern München, maakte hij de hoge verwachtingen waar. Dat belooft voor dit WK.

Nog een extra troef voor Colombia is good old ­Radamel Falcao. El Tigre miste door een zware kruisbandblessure het WK in Brazilië, maar kan op zijn 32ste nu toch bewijzen dat hij nog steeds bij de beste spitsen ter wereld hoort. Met José Izquierdo en Carlos Bacca zitten ook nog eens twee ­befaamde ex-Club Brugge aanvallers op de bank. Met dezelfde fighting spirit lijkt Colombia nog sterker dan in 2014, toen het in de groepsfase al probleemloos Japan met 4-1 opzij zette.Overigens zien we bij Japan, normaliter het kneusje van de groep, nog een oude bekende ­terug: doelman Eiji Kawashima, ex-Lierse en Standard en intussen al 35 jaar. Hij bolt tegenwoordig uit bij het Franse Metz, maar is nog steeds een ster in ­Japan.