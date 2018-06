Dries Mertens wil niet gezegd hebben waarom hij blond is, maar verklapt hij het hier toch?

Het is zowat het gespreksonderwerp van de dag: de nieuwe haarkleur van Dries Mertens. De sjoesjoe van de Rode Duivels heeft zijn lokken ontkleurd en gaat nu met een gelig blond door het leven. Waarom hij die keuze gemaakt heeft? Volgens Mertens zou het wel eens helemaal geen keuze geweest kunnen zijn…

Tijdens de match tussen België en Panama kon Twitter niet zwijgen over de nieuwe haarkleur van Dries Mertens. De vraag moest hem dus wel gesteld worden: Wat bezielde hem toch om zijn haar te blonderen? En vooral: maakte het deel uit van een weddenschap?

Op Twitter regende het alvast kritiek op zijn kapsel:

Random conversaties met moeder -voetbaleditie:

Ik: “ik zag een reportage over Dries Mertens en ik denk dat hij mij kan krijgen. Die is stabiel, matuur, die maakt goeie keuzes,..-“

Camera zoomt in op Mertens zijn haar.

Moeder: “u zei?” #BELPAN — Fauve De Pauw (@FauveDePauw) June 18, 2018

Ik moet dus een bril, maar nu dat ik Mertens zijn haar heb gezien hou ik het liever op een wazig zicht. — Kayrawouters (@xKayra_Believe) June 18, 2018

Mertens zijn haar, dat moet een verloren weddenschap zijn #belpan — KoRnBlossom (@JuffraToertjes) June 18, 2018

Een écht antwoord kwam er nog niet van Mertens, maar hij antwoordde cryptisch op de vraag of zijn haarkleur het resultaat van een weddenschap was: “Laat ons zeggen van wel. Ik hoop alleszins dat ze ons geluk zal brengen.” Hij beloofde Sporza meteen dat het “later wel duidelijk zou worden.” Aftellen geblazen dus naar het moment waarop Mertens de échte reden voor zijn nieuwe haarkleur onthult. En ondertussen onthouden we zijn andere wijze woorden: