Dries Mertens toont op WK opnieuw zijn hartje voor Kat, en die viert dat uitbundig op de Oude Markt

Dries Mertens heeft iets met eerste wedstrijden op een wereldkampioenschap. Dag op dag vier jaar na zijn winninggoal in de wedstrijd tegen Algerije op het WK in Brazilië, zorgde hij er gisteren voor dat het blok van Panama gebroken werd. Hij opende de score met een prachtige volley. En hij vierde het op exact dezelfde manier als vier jaar geleden. Met een hartje voor zijn vrouw Kat Kerkhofs. En die vierde dat uitbundig op de Leuvense Oude Markt.

Of mijn kapsel deel uitmaakt van een weddenschap? Laten we zeggen van wel. Ik hoop alleszins dat het ons geluk zal brengen Dries Mertens

LEES OOK:

- Dries Mertens wil niet gezegd hebben waarom hij blond is, maar verklapt hij het hier toch?

- Mertens en De Bruyne leggen uit waarom de eerste match van de Rode Duivels zo moeizaam verliep

Twee WK’s, twee keer de verlosser. Want op het moment dat Mertens scoorde, was iedereen al wat zenuwachtig aan het worden door het moeizame spel van de Belgen en omdat het zo lang 0-0 bleef.

“Het was moeilijk”, zei Mertens na de 3-0 tegen Panama. “Dat heb je met zo’n begin van een wereldkampioenschap. De opbouw ernaartoe is heel lang en dan is eindelijk die wedstrijd daar en heeft iedereen zulke hoge verwachtingen. Je hebt zoveel zin, maar de benen willen precies niet mee. Ik denk dat je dat bij elke ploeg ziet. Hopelijk is dat beter in de tweede wedstrijd.”

Mertens nestelt zich net als Lukaku met zijn twee goals op twee WK’s in een mooi Belgisch rijtje. Alleen Erwin Vandenbergh, Jan Ceulemans, Enzo Scifo, Marc Degryse en Marc Wilmots deden het hen voor. En nog een leuk statistiekje: in de laatste twaalf wedstrijden waarin Mertens kon scoren voor de Rode Duivels, won de ploeg ook telkens. Als hij scoort, is het dus om te winnen. En dat scoren deed hij gisteren als blondje. Blondes have more fun, tweette hij na de wedstrijd.

Gevraagd of zijn nieuwe coupe deel uitmaakte van een weddenschap, knipoogde hij: “Laten we zeggen van wel. Ik hoop alleszins dat het ons geluk zal brengen.”