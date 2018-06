Eén Zuid-Koreaan was er na de nederlaag tegen Zweden echt het hart van in. Son Heung-min (25), sterspeler van deze generatie, zag hoe het 1-0-verlies de kansen op een knap toernooi deed wegsmelten als sneeuw voor de zon. Het leger komt zo weer wat dichterbij voor de man van Tottenham.

Zuid-Korea is zwak. Echt zwak. In vergelijking met het wonderjaar 2002, toen het in eigen land de halve finales bereikte, is deze ploeg geen rotte frank waard. Zeventig minuten domineerde Zweden – ...